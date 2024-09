Maruja Torres: "Israel siempre fue supremacista respecto a los palestinos y a todos los árabes menos aquellos que les ayudaron a fundar Hamás"

Maruja Torres es tan divertida, brillante y vitalista que cuesta trabajo sumergirse en sus negros fondos: su infancia en el barrio chino barcelonés o El Raval (marzo de 1943), hija de una modista católica y sumisa, y un padre alcohólico y maltratador; su carrera bajo las bombas del poder internacional como corresponsal de guerra (Líbano, Panamá, Israel); sus amores sin perspectiva afectuosa y, hoy, sus achaques octogenarios y las miserias de esta profesión que compartimos.

Cuenta esto y mucho más en un libro sin embargo "optimista" (a su juicio), espléndido y genial como sólo esta maestra sabe hacerlo, tierno y real, recorrido por la funesta sombra de la injusticia sionista contra el pueblo palestino. Maruja que sólo hay una, ganadora de los premios Planeta y Nadal, autora de una veintena de libros, deliciosa columnista, saborea estos días los coletazos de su veraneo en la vetusta Oviedo, rodeada de amigos que ponen sal a su memoria y azúcar a su tentación de envejecer.

“Sé lo que soy y lo que he sido: es mi cátedra”. ¿Qué título le pondría a la cátedra?

Una vez Susan Sontag me preguntó cuál era el mejor trabajo periodístico que había hecho en mi vida. “Sobrevivir”, le respondí; pero sobrevivir bien plantada.

“Descriptora impresionista”, se define…

Mira si volviera a nacer elegiría ser lo mismo, pero espero no volver a nacer (risas). Es una definición realista sin pretensiones.

... ¿La brevedad, la síntesis, no es hoy más que nunca un grado?

Me ha ayudado para contactar con un tipo de lectores que hoy no leerían Guerra y paz, aunque debieran. Voy un poco con los tiempos: si puedes decir jarrón no digas búcaro. Cuento las cosas claras y cortas pero de modo intencionado, porque lo contrario es banalidad.

¿Empezó a escribir y escribe para entender el mundo o para sentirse acompañada?

La verdad es que el periodismo fue una casualidad en mi vida, pero escribía en cuadernos desde que era niña, obviamente para sentirme acompañada; y también, para entender el mundo, lo que sólo conseguía leyendo libros.

¿Conserva esos cuadernos?

No, no, los que nos dedicamos al periodismo sabemos que esto es un género fugaz, lo que es una cualidad y no un menosprecio.

Maruja, ¿el periodismo ha muerto y esto que estamos haciendo es un ejercicio de nostalgia?

No estoy segura. Lo que hay que contar y las verdaderas vocaciones de contar, nunca mueren. Otra cosa es que los medios se estén convirtiendo en algo muy raro. Pero no estoy tan desesperanzada del periodismo: los periodistas se están reinventando sobre la marcha, cuando veo a esas chicas estupendas que vienen con una cámara y todo un equipo de sonido para colgar las historias en la web... Las formas cambian, pero mientras haya gente con el orgullo de poner su firma a un buen trabajo, esto sobrevive. Otra cosa es aquel que de malos modos y brazos tendidos hace cualquier cosa por 1.000 euros: intenta ganártelos en fontanería antes de ejercer mal el oficio, donde lo único que tenemos es nuestra firma, y hay que honrarla, como a los lectores.

Esto que lleva sucediendo 15 años, despidos masivos, recortes de hasta el 80% por pieza, ¿no merece un plante general? Las crónicas de guerra se pagan a 50 euros…

Tremendo, hay gente que tiene que invertir en su trabajo, como si estuviera permanentemente en prácticas; y encima de hacer bien lo más duro de este oficio, han de competir entre sí para ver quién llega antes o quién hace la crónica más barata. El plante les daría igual a los que mandan: cogerían lo que se publica en X y lo pondrían en primera página, que ya lo hacen mientras critican las redes.

¿Por qué somos tan poco corporativos?

Se ha perdido el corporativismo, sí, el sentido del comité de empresa y la protesta. La gente tiene miedo a perder su trabajo, y jugar con el miedo de los trabajadores es asqueroso.

Ha escrito un libro precioso ensombrecido por los niños mártires gazatíes. En su larga carrera de reportera de guerra… ¡Hay que ver qué pronto olvidamos!

Yo tenía que hacer de todo, me volvía de Beirut para hacer las crónicas de verano e ir a los estrenos de cine, porque como me había formado en los viejos tiempos, era el comodín.

¿Ha conocido peor catadura moral que ésta del Estado de Israel?

No. Pero no me ha sorprendido, porque estuve en los 80 en la Primera Intifada, cuando dejaban entrar periodistas. La sociedad israelí siempre fue supremacista respecto a los palestinos y a los árabes, menos a los del petróleo, que les ayudaron a fundar Hamás. En el 82 Israel hizo la vista gorda cuando surgió un movimiento que se radicalizaba: era la forma de restar poder a la OLP, dividiéndoles. No estoy a favor, pero entiendo que la gente se fanatice cuando lleva tantos años sufriendo el expolio de su tierra, viendo cómo les roban sus casas. El odio no crea más que odio. Es un contexto que arranca del 48, y la prensa occidental ha sido muy sionista y se ha favorecido de los lobbies, del dinero israelí y del que Israel recibe de Estados Unidos. Es una pena que se confunda sionismo con judaísmo, que no tienen nada que ver. ¿Y dónde están los países árabes? Nunca han defendido a Palestina.

Volviendo al libro, Maruja, ¿envejecer es una faena sin ambages? ¿No es cierto que también tiene esas cosas bellas de los reencuentros y demás?

¡Una faena! Envejecer es una putada, pero contra ello se lucha con buen espíritu y poca autocompasión. La parte buena es no sentir ya el deseo carnal. Lo decía Shakespeare: es un horror que el deseo sobreviva a la potencia. De ahí salen los viejos y las viejas verdes. ¿Y cómo se sustituye la exaltación de ese deseo? Pues de forma natural, con curiosidad y voluntad, que es lo que llena mis días. Qué bonitas son las conversaciones cuando hay curiosidad y recuerdos…

Dígame, ¿cómo se entrega una al tiempo (en lugar de pelearlo)?

Encontrando los placeres; en mi caso, haciendo ejercicio físico desde que abro los ojos: me contagia ganas de vivir.

Intenté hacer un testamento vital y la burocracia y desinformación me echaron para atrás, no fui capaz. ¿Quién es Carmen?

Tienes que ir al hospital de la Cruz Roja de Madrid, Carmen dirige el servicio de atención al paciente, y allí te lo explica este ángel de la guarda. Llevo conmigo siempre mis últimas voluntades, por si la casco estando fuera de casa. Lo fundamental sin embargo es encontrar humanidad en las personas que te cuiden, o sea los profesionales sanitarios; claro que si te encuentras con un objetor… Yo lo hago para tranquilizarme mientras vivo, si luego tengo la mala suerte de caer en un hospital abandonado a manos de esa señora que gobierna la Comunidad de Madrid, tendré que emplear el mismo coraje que tenía antes bajo un bombardeo.

Me he perdido un dato, ¿usted se fue de Barcelona harta de lo que llama La Cosa (es decir, el procés)?

Sí, me aburría mortalmente, se habían estrechado tanto el ambiente cultural… Estaba todo envenenado. Habiendo vivido en un país como el Líbano, lleno de banderas y colgajos que tanto daño habían hecho, conozco bien lo fácil que es enfrentar a la gente. Como corresponsal lo soporté, pero como opción ciudadana: ¡me largo! Ahora estoy volviendo a ir, porque la cosa está más vaselínica, que es así como defino La ley de Amnistía y demás: mejor con vaselina que a lo bruto y con violencia. Creo que la gente en Cataluña está muy cansada, y a ver qué pasa: se trata de que los irreductibles no sean mayoría.

Cero legado, cero funeral, ¿lo único que le gustaría dejar en herencia son su desobediencia y desparpajo?

Hoy por hoy, sí.

¿Y el humor, no ha sido el humor la salvación?

Sin humor no hay desparpajo.

La calle fue su dorado y su escuela, Maruja ¿cómo se crece con miedo al padre?

En un estado de terror. Mi padre era un alcohólico, aunque muy galanzote, no se caía ni apestaba, y hasta era guapo, pero cada vez que entraba, plaf, la primera hostia era para mi madre y luego seguía. Yo era la prueba viviente de que podía seguir engendrando con 50 y tantos años, así que era la única de la familia a la que no pegaba, de modo que mi madre me ponía en medio. Y luego cuando se separaron, me perseguía por la calle y quería arrastrarme con él, hasta que las mujeres bajaban, gritaban y se interponían.

¿Esto le imposibilitó amar y tener pareja?

Seguro. Salí sana de aquello de milagro, pero sin ganas de reproducirme: yo no voy a hacerle daño a un hijo. Y no quise ser víctima como mi madre. He tenido una vida muy apasionada pero sin afecto duradero más allá de mis amistades, con la ventaja de no tener que compartir la cama con ellas.

Su madre parece ausente y sólo al final admite que “le hubiera gustado quererla más”. ¿Sabe que este rechazo es común entre los hijos monoparentales?

Sería más feliz ahora si la hubiera querido más, pero era imposible, porque en el amor iba implícita la sumisión y aceptación: confesarse y nunca hablar de lo que ocurría. Ella no cambió su forma de ver la vida cuando mi padre por fin la dejó: al contrario, se convirtió en doble víctima, de maltrato y de abandono. Pero a mí no me preguntes por cosas de hijos, no tengo ni idea, aunque me encanta tener amigos pequeños, aquellos locos bajitos, pero hijos de otros. Yo no era consciente de que mi padre era un maltratador, había muchos así; entonces los tíos te levantaban la mano y nadie decía nada.

Sigue ocurriendo, Maruja, detrás de cada puerta…“Vivir es fracasar”, escribe: ¿por qué tanta contundencia? ¿Acaso en este libro, sin ir más lejos, no ha encontrado consuelo alguno?

Pues claro. Pero vivir es batallar en un campo al final del cual te espera una fosa, y eso es un fracaso. Y contra ello, sólo cabe hacer cosas y rodearte de gente: la vida puede ser apasionante. Además, seamos conscientes de que sólo por vivir en este hemisferio somos unos privilegiados.