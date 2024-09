Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

La ONU cree que el mapa que incluye a Cisjordania dentro de Israel no es "útil"

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha expresado que el mapa mostrado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el que incluye a Cisjordania como parte del territorio israelí "no es particularmente útil" en un momento en el que el Ejército de Israel ha intensificado sus operaciones en estos territorios palestinos. "Creo que nuestra posición es clara. Nuestro mapa es claro. La exhibición de tales mapas, creo, no es una buena señal y no es particularmente útil", ha expresado Dujarric.