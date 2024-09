Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Tres heridos en Israel por el impacto de un misil desde Líbano

Tres israelíes han sido hospitalizados este domingo por el impacto de un misil anticarro guiado que ha estallado cerca de Kfar Yuval, cerca de la frontera con Líbano. Los tres heridos han sido trasladados en helicóptero al Centro Médico Ziv de Safed, según ha informado el propio hospital y recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. El comunicado informa además de numerosos bombardeos contra lanzaderas e instalaciones militares de Hezbolá en territorio libanés, concretamente en Eita al Shaab, Beit Laif, Al Taiba, Al Adaisa, Bin Yabal, Kfer Shoba y las granjas de Sheeba. El Ejército israelí ha confirmado además al menos 30 lanzamientos" procedentes de Líbano. "La mayoría cayeron en zonas abiertas y no hubo víctimas", han apuntado. Israel ha respondido con fuego de artillería contra el origen de los lanzamientos.