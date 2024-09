Miles de personas toman las calles de Israel para exigir a Netanyahu un acuerdo por los rehenes

Miles de personas han salido este domingo a las calles de las principales ciudades israelíes para secundar las convocatorias para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, un acuerdo para la liberación de los rehenes que retienen las milicias palestinas en la Franja de Gaza, unas protestas avivadas por el hallazgo la última noche de los cadáveres de seis de los secuestrados en el sur del enclave palestino.

La concentración más numerosa ha sido una vez más en el centro de Tel Aviv, donde los manifestantes han llenado las calles adyacentes al cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que los medios israelíes auguran que será la mayor movilización desde el inicio de la escalada bélica en la Franja de Gaza.

En la manifestación se han exhibido los ataúdes simulados de las seis últimas víctimas israelíes del conflicto, todos ellos cubiertos con banderas israelíes.

Mientras, en Jerusalén, la manifestación ha sido frente a la sede de la Knesset o Parlamento israelí, donde han anunciado además una nueva protesta para el lunes a las 12.00 horas, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros.

"Miembros del Gobierno: vais a aprender por las malas lo que es importante para esta nación. No vais a tener ni un momento de silencio", ha advertido uno de los convocantes, según recoge 'The Times of Israel'.

Llamamiento a una huelga general

Este mismo domingo el presidente de la Histadrut, el sindicato más importante de Israel, ha anunciado una huelga general que comenzará a las 06.00 del lunes en todo el país para forzar al Gobierno israelí a que alcance un alto el fuego con Hamás y facilitar así la liberación de los rehenes en manos de las milicias palestinas.

"El acuerdo es ahora mismo lo más importante que hay", ha declarado el presidente del sindicato, Arnon Bar-David, máximo responsable de la Federación General de Trabajadores de Israel, antes de denunciar que el acuerdo de alto el fuego con Hamás, a tenor de las conversaciones que ha mantenido con muchos responsables de las fuerzas de seguridad, parece estar bloqueado "por consideraciones políticas".

Este comentario hace referencia a las acusaciones vertidas durante los últimos meses por los críticos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien acusan de obstaculizar constantemente las negociaciones para un alto el fuego en Gaza para satisfacer a sus ultranacionalistas socios de gobierno, quienes exigen la destrucción de Hamás a costa de las vidas de los rehenes, denuncia la oposición.

"He llegado a la conclusión de que solo nuestra intervención puede convencer a los que necesitan ser convencidos. Mañana, a las 06.00 de la mañana, el mercado laboral entero comenzará la huelga", ha anunciado Bar-David, máximo responsable de una institución central que aglutina a 28 sindicatos del país.

El aeropuerto internacional de Ben Gurion también paralizará sus operaciones a partir de las 08.00 como gesto de solidaridad con la huelga.

Los llamamientos a la huelga general han comenzado a las pocas horas del hallazgo, este pasado sábado, de los cuerpos sin vida de seis rehenes durante una operación israelí en el sur de Gaza, ejecutados por Hamás, según Israel, mientras que el movimiento islamista palestino ha asegurado que murieron en uno de los bombardeos israelíes sobre la zona.

Estas peticiones han procedido del Foro de las Familias de los Rehenes y los Desaparecidos, uno de los grupos más importantes de allegados de los rehenes israelíes secuestrados durante la masacre cometida el 7 de octubre por las milicias palestinas en suelo israelí, detonante de la actual guerra de Gaza que se salda por ahora con más de 40.000 palestinos muertos por los bombardeos israelíes.

Al llamamiento se sumaron poco después el líder de la oposición y ex primer ministro Yair Lapid, los municipios de Tel Aviv, Kfar Saba y Givatayim y el Foro Empresarial de Israel, una organización que aglutina a 200 dirigentes empresariales que emplean a la mayoría de los trabajadores no sindicados del país.