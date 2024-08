Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

EEUU ayudó a "detectar próximos ataques" de Hezbolá pero no se sumó a los bombardeos de Israel

Estados Unidos ayudó a Israel a "detectar próximos ataques" del partido-milicia chií libanesa Hezbolá, según un funcionario del Departamento de Defensa, pero no participó en los bombardeos "preventivos" llevados a cabo por el Ejército israelí ni en el derribo de proyectiles de la milicia durante este fin de semana en lo que ha sido uno de los cruces de ataques más intensos entre ambos desde octubre.

"Estados Unidos no participó en los ataques preventivos de Israel de anoche. Proporcionamos algún apoyo de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR, por sus siglas en inglés) en términos de seguimiento de los ataques de Hezbolá, pero no llevamos a cabo ninguna operación cinética, ya que no era necesario", ha explicado en condición de anonimato en un comunicado remitido a Europa Press.