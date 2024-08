El jefe del Ejército israelí promete buscar y matar al nuevo líder de Hamás

El jefe del Estado mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, ha prometido este miércoles "encontrar" al nuevo líder de Hamás, Yahya Sinwar, y eliminarlo, según un comunicado publicado al día siguiente de su nombramiento al frente de la organización islamista palestina. "Vamos a multiplicar los esfuerzos para encontrarle; atacarle y que ellos (los dirigentes de Hamás) reemplacen una vez más al jefe de la oficina política" de la milicia armada, ha corroborado Halevi.

Sinwar, jefe de Hamás en Gaza durante siete años, fue nombrado el martes por la noche al frente de la organización armada, sucediendo a Ismail Haniyeh, asesinado la última semana en Irán como consecuencia de un ataque con avión no pilotado atribuido a Israel. Pronunciando sus declaraciones ante los pilotos del Ejército del aire, Halevi ha ironizado sobre el cambio de cargo de Sinwar: "Este título no cambiará nada debido al hecho de que es un asesino responsable de la planificación y la puesta en marcha de lo que sucedió el 7 de octubre; este título no nos impide buscarlo, sino que nos estimula", dijo.

Cerebro de los ataques

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israël Katz, ha declarado también que había que "eliminar rápidamente" a Sinwar. El Ejército y las autoridades israelís acusan a Sinwar de haber sido uno de los cerebros de los atentados del 7 de octubre en el sur de Israel, lo que le convierte en uno de los hombres más buscados por Israel. Ese fatídico día, comandos de Hamás infiltrados desde Gaza en el sur de Israel llevaron a cabo ataques que provocaron la muerte de 1.198 personas, en su mayoría civiles. De las 251 personas secuestradas entonces, 111 aún se encuentran en poder de los milicianos, mientras que 39 han perdido la vida.

En respuesta, Israel ha lanzado una ofensiva que ha provocado 39.677 muertos, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Gaza, dirigido por Hamás, que no diferencia en sus recuentos entre civiles y militares.