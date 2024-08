Más de 100 detenidos en Londres en las protestas 'ultras' por el acuchillamiento mortal de tres niñas

Más de 100 personas han sido detenidas en Londres tras unas protestas convocadas por la extema derecha la noche del jueves tras el acuchillamiento el lunes de varios menores en un centro recreativo de Southport, en el noroeste de Inglaterra, donde tres niñas perdieron la vida.

Según informaronlas fuerzas del orden, hubo forcejeos en el centro de Londres y tensión entre los agentes y los manifestantes, algunos de los cuales gritaban 'detened los barcos' y 'salvad nuestros niños' mientras arrojaban botellas y latas contra los agentes.

La Policía Metropolitana de Londres (MET, en inglés) precisó que se arrestaron a numerosas personas por actos violentos, agresión a un trabajador sanitario y por intentar romper el cordón policial para acceder al área del Parlamento.

'Enough is enough'

Los agentes fueron desplegados en el centro de la capital británica para "asegurar que un desorden fuera contenido", pero algunos policías sufrieron heridas leves, agregó la MET.

La protesta, bajo el título 'Enough is Enough' y promovida por seguidores de extrema derecha, se había convocado tras el acuchillamiento múltiple durante un taller temático de Taylor Swift el lunes en Southport.

El martes por la noche también hubo desórdenes violentos en Southport al término de una vigilia por las víctimas del ataque en esa localidad.

Además de Londres, hubo incidentes violentos en otras localidades inglesas, como Hartlepool, Manchester y Aldershot, donde manifestantes arrojaron botellas y latas a la policía.