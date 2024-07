Última hora de las elecciones en Venezuela: directo, votaciones y escrutinio

Cabello: "Se va a respetar la voluntad de lo que diga el pueblo de Venezuela"

"Se va a respetar la voluntad de lo que diga el pueblo de Venezuela", aseguró Diosdado Cabello, el número dos del madurismo tras votar en Caracas. "Es la elección 31 en 25 años, y eso habla mucho del talante democrático de la revolución bolivariana. Las garantías del voto están mucho más que aseguradas. Cada persona es un voto. Es lo sano. Algunos prefieren el voto manual para hacer las trampas que estaban acostumbradas. Que no se quede nadie en su casa. Que se exprese. Es un hecho histórico. El mundo tiene los ojos puestos en Venezuela. Lo que suceda acá marcará el ritmo de América Latina". Cabello, quien es diputado de la Asamblea Nacional y la principal autoridad del Partido Socialista Unificado (PSUV) comentó la decisión estatal de no permitir la entrada de legisladores del PP español y otros partidos análogos de la región. "El que invita es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Como hay gente que no reconoce las instituciones creen que pueden poder condiciones. Debe respetar que Venezuela es un país soberano e independiente. Todo fue un show mediático que trataron de imponer".