Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

EEUU insta a Israel a no aprobar la ley para designar a la UNRWA como organización terrorista

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha instado a Israel a no aprobar la legislación para designar como organización terrorista a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Próximo (UNRWA), y ha expresado que el organismo no solo "no es terrorista" sino que cumple un papel "fundamental" a la hora de entregar ayuda humanitaria.