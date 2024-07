¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos?: estas son las fechas claves

La campaña de las elecciones en Estados Unidos está siendo cuanto menos intensa. Desde el disparo a Donald Trump durante su mitin en Pensilvania hasta la reciente renuncia de Joe Biden a seguir siendo el candidato demócrata. Tras meses de dudas sobre las capacidades de Biden para convertirse de nuevo en presidente, sobre todo después del debate cara a cara contra Trump, el líder demócrata ha decidido echarse a un lado y abrir paso a una nueva era. Todo apunta a que las riendas las tomará la que fuera su vicepresidenta, Kamala Harris, a quien ha dado todo su apoyo, pero podrían salir algunos nombres de los que tenían aspiraciones al puesto.

La decisión final la tomarán los 3.939 delegados que se reunirán en Chicago entre el 19 y el 22 de agosto en la Convención Nacional Demócrata. La incógnita ahora es si el partido se unirá en torno a Harris y la reunión es únicamente un trámite para ungirla o se celebra una convención abierta con más de un candidato, lo que obligaría a los aspirantes a realizar una campaña exprés durante un mes en busca del apoyo de los delegados.

Este es el escenario en el que los estadounidenses tendrán que acudir a las urnas el próximo 5 de noviembre, fecha en la que se celebrarán. El 5 de noviembre no solo está en juego la Casa Blanca. Se eligen también 435 congresistas, 33 senadores y los gobernadores de 11 Estados. La población no vota directamente a un candidato, sino a los representantes de los mismos en un “colegio electoral”. Ya en diciembre, los miembros de este colegio electoral emiten sus votos y eligen al candidato con más representantes, como explican en The New York Time, y el 20 de enero es cuando tiene lugar la inauguración presidencial.