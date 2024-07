Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Una ONG israelí denuncia "violentos ataques" de colonos israelíes contra sus miembros en Cisjordania

La ONG israelí y de carácter propalestino Looking the Ocupation in the Eye (Mirando a la Ocupación a los Ojos, por su traducción al español) ha denunciado este domingo "violentos ataques" de colonos israelíes contra varios de sus miembros, entre ellos varios ciudadanos extranjeros, mientras se encontraban plantando árboles en Cisjordania, momento en el que fueron agredidos con bates y barras de hierro, según se ve en las imágenes publicadas por la organización

"Palos, barras de hierro y piedras, heridos. Colonos-terroristas judíos han atacado violentamente a palestinos y activistas israelíes y extranjeros, que estaban plantando árboles en la aldea de Kusra, al sur de Nablús. Los soldados dispararon al aire, pero no detuvieron a nadie", ha informado la ONG en su cuenta de la red social X.