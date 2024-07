Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

El Ejército israelí apunta a que un "error humano" permitió la caída del dron en Tel Aviv

El Ejército israelí estudia "un error humano" como la causa de que los sistemas de defensa aérea no estuvieran activados para interceptar un dron que explotó de madrugada en Tel Aviv, en las proximidades del consulado de Estados Unidos, matando a un hombre e hiriendo a cuatro, según el portavoz castrense Nadav Shoshani. "Las alarmas no sonaron en Tel Aviv porque no estaban activadas", explicó Shoshani en una sesión informativa para medios esta mañana, en la que achacó a un error humano en la fase de detección "que causó que el sistema de defensa no estuviera en funcionamiento". El Ejército continúa investigando el incidente, que se produjo a las 3:12 hora local (00:12 GMT), con un dron de grandes dimensiones capaz de recorrer grandes distancias, según compartió el portavoz castrense.