Macron, ¿estratega?

Simpatizantes de izquierda celebran el resultado electoral el domingo en la plaza de la República de París / DPA

El presidente francés Emmanuel Macron lanzó una moneda al aire y le salió cara, aunque bien podría haberle salido cruz. El candidato de Marine Le Pen, el aseado Jordan Bardella, no será primer ministro, pero no por falta de apoyo popular, sino porque Macron ha conseguido polarizar hasta límites insospechados la política francesa, que ha acabado aplicando el famoso lema de los mosqueteros de Alejandro Dumas -“Uno para todos y todos para uno”- con una sustancial actualización: “Todos contra uno”. Sólo así se entiende que Bardella no durmiera anoche en el Hôtel de Matignon.

Pero lo relevante de la noche del domingo no es tanto que la ultraderecha no alcance el Gobierno de Francia como el hecho de que sólo una coalición antinatura ha conseguido evitarlo: como poco extravagante ha sido que votantes de Macron o de la derecha tradicional hayan apoyado a candidatos comunistas, o al revés; o que socialistas concurrieran en coalición con los insumisos de Mélenchon, representante de la izquierda más radical y su principal enemigo durante años.

Lo sucedido el domingo en Francia, por tanto, puede ser un espejismo si Macron no supera el síndrome del Elíseo y afronta de verdad los problemas que han llevado a un porcentaje nada desdeñable de franceses a echarse en manos de Reagrupamiento Nacional. Marine Le Pen ya ha dicho que el resultado de las legislativas sólo aplaza su victoria, que pretende en las presidenciales de 2027, a las que además no podrá concurrir Macron.

El presidente francés deberá configurar un gobierno con muchos contrapresos si no quiere sufrir un calvario en la Asamblea Nacional y está por ver que la amalgama de formaciones políticas que han permitido frenar a los de Le Pen tengan sintonía suficiente para poder dar respuesta desde el Gobierno a los retos que tiene Francia sin implosionar: Mélenchon ya está reclamando parte del pastel gubernamental.

La supuesta victoria estratégica de Macron el domingo es en realidad una derrota: antes de la convocatoria electoral tras las elecciones europeas de junio disponía de una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional y ahora tendrá que poner de acuerdo a formaciones que son agua y aceite. Difícil ver en todo ello la brillantez estratégica que atribuyen al presidente, porque dependiendo de la consistencia del Gobierno que consiga conformar, quizás en 2027 sí se cumpla la profecía de Marine Le Pen y sólo se haya aplazado su victoria.