¿Qué es el delito lesa majestad de Tailandia?: esta es la pena a la que se enfrenta el ex primer ministro, Thaksin Shinawatra

Tailandia es un país conocido por sus playas paradisíacas y paisajes de ensueño, pero también por su dura justicia. Es uno de los territorios donde aún sigue vigente la pena de muerte, y las cárceles son famosas por sus condiciones de insalubridad y peligro. El último escándalo es la condena a la que se enfrenta el ex primer ministro, Thaksin Shinawatra, que ha sido imputado este martes por un delito de lesa majestad, castigado con hasta 15 años de prisión, según ha confirmado en un comunicado la fiscalía. Pero, ¿de qué se le acusa?

El ex primer ministro señaló al Consejo Privado de la Casa Real de Tailandia, el órgano que asesora al rey, de ser el responsable de organizar el golpe de Estado militar de 2014 que derrocó al Gobierno de Yingluck Shinawatra, su hermana menor, durante una entrevista publicada en 2015 por un medio surcoreano. El artículo 112 del Código Penal, también conocido como la ley de lesa majestad, no incluye en principio al Consejo Privado de la Casa Real, sino que castiga a quien "difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente". De ahí, que señalen a Shinawatra de violar el este artículo lo que podría acarrear penas de entre tres y quince años de prisión.

¿Cuál es su situación actual?

El Tribunal Penal del país ha puesto en libertad bajo fianza de 500.000 bahts (unos 13.000 euros) a Thaksin por creer que no se dará a la fuga, no manipulará pruebas, no cometerá acciones peligrosas ni obstruirá las actuaciones de la corte, si bien le ha ordenado entregar su pasaporte, por lo que no podrá salir del país a menos que las autoridades así lo ordenen, según ha publicado el diario tailandés 'Bangkok Post'.

El antiguo primer ministro fue expulsado del poder en 2006 por los militares y escapó del país dos años más tarde, tras ser acusado de corrupción. Su vuelta habría llegado tras una especie de pacto con la élite militar, que sigue gozando de un amplio poder en el país asiático. Por su parte, los tribunales tailandeses han realizado a menudo una interpretación amplia de la ley, algo que ha sido criticado por la ONU al considerar que la ley vulnera la libertad de expresión.