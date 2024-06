El conflicto entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, el M23 y otros grupos armados se ha intensificado desde principios de año. Los combates y la inseguridad están provocando enormes desplazamientos de población en las provincias orientales de Kivu Norte y Kivu Sur. Más de 1,6 millones de personas han tenido que huir de sus hogares, un 87% más que en marzo del año pasado.

En las últimas semanas, Goma (capital de Kivu Norte) se ha visto rodeada por varias líneas de frente. En sus alrededores se hacinan entre 600.000 y un millón de desplazados que se suman a los dos millones de habitantes de la ciudad. La escalada de las hostilidades también afecta a la vecina provincia del sur. En Minova y sus alrededores han buscado refugio casi 200.000 personas.

“La población de Minova se ha multiplicado por cuatro en los últimos meses, lo que ha desbordado el sistema sanitario y la capacidad de respuesta”, alerta Luis Montiel, coordinador general de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el país. La organización pide a todas las partes en conflicto seguridad para los civiles, acceso para las organizaciones humanitarias para poder atender a la población, garantías de seguridad para el personal sanitario y respeto para las estructuras de salud.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

Vista del paisaje montañoso en Minova, en la provincia de Kivu Sur, al este de la República Democrática del Congo. Muchos desplazados se han refugiado de los combates en esta zona, a pesar de la orografía y de la falta de carreteras. Los combates y la inseguridad se han extendido a esta provincia donde muchos desplazados se encuentran, de nuevo, en la misma situación de la que habían huido.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

Mukeshimana Mbitse, de 60 años, vivía en la aldea de Bitonga, en Masisi, con sus nueve hijos y su marido. Llegó al campo de Bugeri enero con sus cuatro hijos menores. “Un día, mientras estábamos trabajando en el campo, sonaron disparos. Asustado, mi marido corrió a nuestra casa para reunir a nuestros hijos y recoger algunas cosas. También corrí hacia él, pero cuando llegué a nuestra casa, lo encontré tendido en el suelo, bañado en su propia sangre. Solo hizo falta una bala para quitarle la vida. Caminamos hasta la ciudad de Minova. Allí nos hablaron de un campo de desplazados donde podíamos instalarnos. Para que mis hijos tuvieran más posibilidades de sobrevivir, decidí dejar a los cinco mayores con familias de acogida repartidas por pueblos vecinos a Minova. Los cuatro más pequeños viven conmigo. Aquí no encontramos nada para comer, así que a veces robamos verduras de los campos. Cuando los dueños nos sorprenden, nos golpean. Pasamos días y noches sin comer absolutamente nada. Sufrimos mucho. No tengo ni para construir un refugio con un techo que nos resguarde de la lluvia. Dormimos bajo las estrellas”.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

Emplazamiento para desplazados de Bugeri de Minova. Situado en una antigua plantación cedida por la población local a 8 kilómetros de la ciudad, el centro de Bugeri acoge a más de 11.000 personas que han huido del conflicto. A falta de ayuda humanitaria suficiente, los desplazados construyen sus refugios con ramas y palmas recogidas en los alrededores.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

Marie-Thérèse Malifeza huyó de la guerra y ahora vive en el emplazamiento de Bugeri. Parte de su familia fue asesinada. Sobrevive gracias a la solidaridad de sus vecinos, que le traen algunas verduras. “Tengo 80 años. He tenido que huir tantas veces que he olvidado muchos de los viajes que me he visto obligada a emprender. Mi casa fue incendiada y mi pueblo, destruido. Desde entonces, busco un lugar donde vivir en paz con mis nueve hijos y mis nietos. Durante el éxodo, cuando aún estábamos en Kivu Norte, explotó una bomba en Sake. Cuatro de mis hijos murieron ese día. Hui con el resto de mi familia al campamento de Bugeri, al que llegamos a finales del año pasado. Mis hijos enfermaban a menudo, debilitados por las malas condiciones de vida en el campamento. Decidí enviarlos con una familia de acogida, donde pueden dormir protegidos de la lluvia. En el campamento, los desplazados pasamos días sin comer. Solo tenemos agua. Nos falta comida, pero también medicinas, utensilios, mantas, lonas. Todos queremos que vuelva la paz y que todo el mundo regrese a casa”.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

Madres y sus hijos esperan para las consultas de desnutrición en el centro de salud de Kishinji, en Minova, a tres kilómetros del campo de desplazados internos de Bugeri. Los casos que requieren un apoyo médico más amplio se derivan al hospital general de referencia de Minova, también apoyado por MSF. De enero a abril, casi 1.500 pacientes han sido tratados por las heridas fruto de ataques armados en los centros de salud apoyados por MSF en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

Vista del lago Kivu. La carretera de Kivu Sur a Goma está bloqueada y los suministros solo pueden trasladarse en barco a través del lago Kivu o en moto. Para llegar al centro de salud de Minova, los equipos de MSF deben bordear el lago en motocicleta.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

Zawadi Kabere llegó a pie con sus 10 hijos desde el pueblo de Kiruba, en la provincia de Kivu Norte. Ahora vive en el campamento de Bugeri. “Llegué a pie junto con mis diez hijos. En el pueblo tenía un pequeño negocio: vendía cebollas y coles. Los hombres armados no llegaron a mi pueblo, pero oía disparos todos los días, cada vez más cerca. Antes de que fuera demasiado tarde, decidí marcharme y me llevé a mis hijos. Pasamos varias noches en el camino antes de llegar aquí. Construí mi choza yo misma, pero, desgraciadamente, una noche se incendió. Las mujeres como yo, que tenemos bebés a nuestro cargo, no tenemos trabajo. Los terratenientes culpan a los bebés de ralentizar nuestro trabajo con sus lágrimas, prefieren trabajadoras sin hijos. Sin dinero, encontrar comida es aún más difícil. Cuando llueve, los refugios se llenan de agua. No sabemos dónde dormir. He visto muertos por las bombas a mi alrededor. Cuando llegó el momento de huir, no lo dudé. Mis hijos son mi prioridad y sé que ellos cuidarán de mí mejor que nadie cuando llegue el momento”.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

En el centro de salud de Kishinji, en Minova, las mujeres desplazadas e indígenas asisten a una sesión de sensibilización sobre atención a víctimas de violencia sexual dirigida por la psicóloga de MSF Austère Kanane. En los campos de Shabindu, Rusayo y Elohim, MSF ha atendido más de 1.700 nuevos casos de violencia sexual en abril, el 70% de los cuales fueron perpetrados por personas que portaban armas.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

Una mujer cocina alubias y hojas de mandioca en el centro de desplazados de Bugeri. Todos los refugiados desplazados al norte de la provincia de Kivu Sur tienen la misma preocupación: encontrar algo para comer. A falta de dinero y de campos que cultivar, la desnutrición va en aumento.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

Florence Kamuleya Kahindo era agricultora antes de la guerra. Ahora vive como desplazada en Bugeri. Su hijo menor sufre desnutrición. “Antes de la guerra, cultivaba judías y patatas. Las cocinaba y se las servía a mis hijos, que estaban sanos. Hasta que huimos de los combates, ninguno de ellos estaba desnutrido. Hoy, alimentarlos se ha vuelto una tarea difícil. El día que atacaron el pueblo estábamos en el campo. Escapé junto con mis hijos y vecinos. Llegamos al pueblo de Shasha, pero los combates se reanudaron y volvimos a huir, esta vez al campo de Bugeri. Durante la huida perdí a mi marido. No he vuelto a verlo, ya han pasado cuatro meses y no sé cómo encontrarlo. Vivimos en un refugio que construí con ramas y hojas de palmera, pero no tenemos techo. Me gustaría encontrar una lona para poder resguardarnos de la lluvia. Para ganar algo de dinero, llevo paquetes en la cabeza desde el mercado hasta el puerto. Con lo poco que gano, alimento a mis hijos. Pero una noche, cuando acababa de darles algo de comer, mi hijo pequeño empezó a vomitar y luego tuvo diarrea. A la mañana siguiente, lo llevé al centro de salud de Kishinji. Allí me dijeron que sufría desnutrición. Desde que salimos del pueblo, apenas comemos”.

Conflicto en República Democrática del Congo: atrapados entre el fuego cruzado en los Kivus / Hugh Cunningham

El centro de salud de Kishinji, situado en Minova, a 3 kilómetros del campo de desplazados internos de Bugeri. Acoge tanto a desplazados como a población local. Los casos más graves se derivan al hospital general de referencia de Minova, apoyado por MSF. Entre el 2 de febrero y el 3 de mayo, el Hospital General de Minova, recibió a 260 heridos de guerra; el 15%, mujeres y niños.