Amnistía Internacional denuncia a Rusia por utilizar a menores para combatir la disidencia antibélica

Amnistía Internacional ha publicado un comunicado en el que denuncian que las autoridades rusas toman represalias cada vez más severas contra los niños, las niñas y sus familias, en particular contra quienes se oponen a la agresión rusa de Ucrania. En el documento Russia: “Your children will go to an orphanage”: Children and the Crackdown on Protestse expone que niegan a niños y niñas su derecho a la libertad de expresión, persiguen tanto a los menores como a sus familias por disentir contra la guerra y proceden a su adoctrinamiento mediante propaganda belicista.

“Pese al discurso del Kremlin acerca del valor de la familia, para aplacar la disidencia se recurre con descaro a explotar el propio vínculo de los menores con sus progenitores. En este ataque de motivación política contra niños y niñas, las escuelas y el profesorado se han convertido en herramientas de persecución e injerencia arbitraria del Estado”, ha declarado Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía Internacional sobre Rusia.

Además, señalan, los utilizan como instrumento para presionar a las personas adultas que se oponen a la guerra, en particular por medio de separar a las familias, de amenazarlas con retirarles la patria potestad e incluso internando a los menores en instituciones. “Quienes expresan su disidencia contra la guerra son especialmente vulnerables a las amenazas de separación familiar forzada o privación de la patria potestad. El riesgo de tales represalias, aun remoto, es lo suficientemente aterrorizados como para disuadir a muchas personas de alzar la voz”, insiste Kozlovsky.

Del mismo modo, explican que esta situación “ha tenido graves consecuencias sobre la salud física y mental de niños y niñas, en concreto trastornos derivados del estrés y traumas”. A lo que añaden que la economía de las familias “sufre cuando los progenitores o tutores son objeto de persecución, lo que provoca apuros monetarios y la interrupción de la educación infantil. Algunas familias se ven obligadas a abandonar el país para evitar el encausamiento penal o la separación forzada”, afirma.

Por ello, instan a las autoridades rusas a que respeten y protejan los derechos de los niños y las niñas a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, garantizando el disfrute de estos derechos sin temor a represalias. “Deben dejar de restringir y de retirar la patria potestad, así como de poner a niños y niñas bajo custodia del Estado, como castigo por ejercer los derechos humanos o protestar. Los servicios sociales y los comisarios de los derechos de la infancia deben actuar en el mejor interés de los niños y las niñas, además de cumplir el derecho internacional de los derechos humano”, reclama el investigador.

Desde este organismo piden que pongan fin “a la práctica de juzgar a civiles, especialmente niños y niñas, en tribunales militares y dejar de utilizar el sistema judicial para perseguir a la disidencia. Debe cesar la propaganda belicista y el adoctrinamiento político en las escuelas”, continúa.