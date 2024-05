Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

EEUU indica que los ataques a campos de desplazados no cambiarán su política sobre Israel

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha indicado este martes que los recientes ataques israelíes contra campamentos de desplazados en la ciudad de Rafá no provocarán cambios en su política debido a que aún no se ha iniciado una "gran operación terrestre" contra la urbe. "Como resultado del ataque del domingo, no tengo ningún cambio de política del que hablar. Simplemente ocurrió. Los israelíes van a investigarlo. Vamos a estar muy interesados en lo que encuentren en esa investigación".