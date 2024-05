Abandonadas a su suerte en Zalingei

Aissa, de 50 años, y su familia se refugian en la estación de bomberos de Zalingei, en el estado de Darfur Central, Sudán. / Juan Carlos Tomasi

La brutal guerra que asola Sudán desde hace algo más de un año ha dejado más de seis millones y medio de personas desplazadas dentro del país y cerca de dos millones y medio de refugiados en los países vecinos, creando una de las mayores crisis humanitarias del mundo. En el corazón del estado de Darfur Central, abandonados sin asistencia, miles de sudaneses viven en condiciones deplorables, luchando simplemente para mantenerse con vida.

La noche del 2 de noviembre, Aissa, su madre y sus hijos, se subieron en unas carretas tiradas por burros y huyeron del campamento de Hasahisa. La mayoría de las pertenencias de Aissa habían sido robadas, por lo que solo pudo llevarse consigo un colchón, que más tarde perdió en la carretera.

“Nos persiguieron y nos obligaron a marcharnos”, me cuenta Aissa mientras teje una cesta que luego intentará vender. “Algunos de nuestros hombres fueron asesinados. A otros los detuvieron. Se llevaron y robaron nuestras cosas. Cuando nos íbamos, [unos hombres armados] nos pararon y tuvimos que esperar hasta por la mañana. Ataron [a la gente] y golpearon a los chicos jóvenes”, recuerda.

Durante más de seis meses, Aissa y toda su familia han vivido dentro de un contenedor de transporte en el devastado parque de bomberos de Zalingei. Observar el estado del lugar también da una idea de la magnitud del saqueo y la destrucción que ha tenido lugar en Zalingei: no queda ni un solo neumático o faro en ninguno de los camiones de bomberos, mientras que del edificio administrativo únicamente se han salvado los tejados.

Entrada del campus de la Universidad de Zalingei, estado de Darfur Central, Sudán. / Juan Carlos Tomasi

Cuando en abril de 2023 comenzaron los combates en Sudán entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS), las personas que ya estaban desplazadas en el campo de Al-Hasahisa, en Zalingei (capital del estado de Darfur Central), se encontraron atrapadas entre dos fuegos. El pasado mes de noviembre, cuando Aissa y su familia huyeron, el campamento llevaba meses siendo asediado por las FAS, lo que impedía que los heridos recibieran atención médica y que las ONG suministrásemos agua y alimentos a la población.

El campo de Hasahisa, que en su día albergó a unas 50.000 personas —la mayoría ya desplazadas a principios de la década de los 2.000—, acabó vaciándose a medida que la gente consiguió salir de allí para huir del asedio, de las deplorables condiciones de vida y de los incesantes bombardeos, dejando tras de sí casas de ladrillo dañadas y calles fantasmales. Sin ningún otro lugar al que acudir, los sudaneses desplazados se han refugiado durante meses en escuelas, bancos, parques de bomberos y otros campamentos saqueados y abandonados.

Al igual que otros 6,5 millones de desplazados en Sudán, Aissa y su familia dependen principalmente de la ayuda humanitaria, que sigue sin estar disponible en muchos lugares. Sobreviviendo con trabajos poco fiables aquí y allá, Aissa y su familia carecen de agua y alimentos suficientes y no tienen acceso adecuado a los servicios esenciales, incluida la atención médica.

“No hay forma de ganar dinero”, me dice Aissa. “Salimos y vagamos por la ciudad. Si encuentras a alguien a quien puedas lavar la ropa, la lavas e intentas conseguir que te paguen algo”.

Aunque la familia vive ahora en condiciones no menos deplorables de las que tenían en el campo, volver allí no es una opción para ellos. “Volver no sería seguro. La situación sigue siendo demasiado inestable”, afirma con rotundidad. Seguimos hablando un rato más hasta que nuestra conversación se ve interrumpida por una mujer con un thawb (un vestido muy común entre las mujeres sudanesas) azul marino brillante con un bordado de flores. Nos ha visto entrar en el recinto —no es habitual ver extranjeros en la región de Darfur— y se acerca por curiosidad. Confiada, invita a nuestro equipo a cruzar la calle hasta el banco Zalingei, donde se aloja con su familia.

Desplazamiento en la ciudad de Zalingei, capital del estado de Darfur Central, Sudán. / Juan Carlos Tomasi

Mientras nos guía por los pasillos del banco, las mujeres y los niños sentados en el suelo parecen no inmutarse por nuestra presencia y nos acogen con la amable y tranquila hospitalidad típica de la cultura sudanesa. Al igual que en el parque de bomberos, las condiciones aquí no son las mejores: el calor del sol atraviesa las sábanas rotas que sirven de techos improvisados, ofreciendo poco refugio del calor incluso a la sombra.

Otra mujer más joven empieza a acercar sillas para sentarse. Najwa, madre de tres hijos, se vio obligada a refugiarse en el banco saqueado de la ciudad con otros 30 desplazados del campo de Hasahisa. Allí ha creado una ilusión de hogar: cajas fuertes de banco utilizadas como armarios, ventanas tapiadas, antaño destinadas a la luz del sol, y alféizares que ahora sostienen unas cuantas bolsas hechas jirones y plantas marchitas.

“Vinimos al banco porque no teníamos otro sitio adónde ir”, nos explica. “No encontramos otro lugar mejor”.

Al igual que Aissa, al otro lado de la calle, Najwa describe experiencias de violencia brutal, asesinatos sistemáticos e incesantes bombardeos del campo. Dice que han pasado cinco meses desde que huyó de su casa, y que durante todo este tiempo no ha recibido ninguna ayuda ni apoyo.

“Vivimos en estas condiciones tan terribles, sin un techo bajo el que cobijarnos y sin comida. Pero nunca hemos recibido nada, ni siquiera una pastilla de jabón. Pronto llegará la temporada de lluvias y no sabemos adónde ir”, lamenta.

Me quedo pensando cómo es posible que la magnitud de esta catástrofe humanitaria, una de las mayores crisis de desplazados, no logre atraer la atención del mundo.

Personas desplazadas refugiadas en un banco saqueado en Zalingei, estado de Darfur Central, Sudán. / Juan Carlos Tomasi

En MSF llevamos más de un año pidiendo un aumento de la ayuda humanitaria, pero la repercusión sigue siendo escasa. Zalingei es solo un paradigma de la situación de un país con casi la misma población que España y en el que más de la mitad de los habitantes necesitan ayuda urgentemente. Aquí nuestros equipos han rehabilitado el Hospital Escuela, el único centro sanitario secundario para cientos de miles de personas de la zona, que había sido saqueado y dañado durante los combates, pero obviamente no es suficiente. Se necesitan muchas más manos y muchos más esfuerzos.

A pesar de nuestros constantes llamamientos, la realidad de Sudán sigue siendo la misma: la población sigue teniendo enormes dificultades para lograr un mínimo acceso a la asistencia sanitaria y para cubrir sus necesidades básicas de alimentos y agua. También para lograr tener un refugio adecuado y unas condiciones de vida mínimamente dignas. Las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias siguen dando una respuesta totalmente insuficiente a las enormes necesidades que hay en todo el país. A menudo, esto se debe a obstrucciones deliberadas y al clima de inseguridad perpetrado o tolerado por las partes beligerantes. Sin embargo, incluso cuando es factible trabajar, la ayuda proporcionada es solo una gota en el océano para Aissa, Najwa y millones de personas que sufren a diario como ellas, mientras el mundo mira hacia otro lado, haciendo como si nada de lo que aquí ocurre importara.