Putin sustituye al ministro de Defensa por un economista para poner en marcha una economía de guerra en Rusia

El sorpresivo cambio de rumbo de su equipo de defensa y seguridad por parte del presidente Vladímir Putin a altas horas de la noche del domingo indica su determinación de movilizar la economía de guerra de Rusia para un conflicto largo e intensificado en Ucrania contra Occidente. Putin nombró a su exasesor de economía y primer viceprimer ministro Andrey Belousov, de 65 años, como nuevo ministro de Defensa. Belousov reemplaza a Sergei Shoigu, de 68 años, quien había ocupado el cargo desde 2012 y ha sido recolocado como secretario del consejo de seguridad de Rusia. Nikolai Patrushev, un antiguo aliado de Putin que había ocupado ese puesto, fue destituido y debe aceptar otro puesto no especificado.

El nombramiento de Belousov, que desde hace tiempo aboga por un mayor control estatal de la economía, "no tiene que ver con el liderazgo militar", dijo en Telegram Tatyana Stanovaya, fundadora de la consultoría política R.Politik. "Se trata del 'Gosplan' en el complejo militar-industrial", dijo, en referencia al sistema de planificación estatal de la era soviética. Putin tomó la decisión de nombrar a Belousov en parte porque es un estudiante de historia y tenía en mente el ejemplo del ex secretario de Defensa estadounidense, Robert McNamara, según una persona familiarizada con las deliberaciones del gobierno, que pidió no ser identificada porque se trata de un asunto interno. Como secretario de Defensa durante los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson en la década de 1960, durante la guerra de Vietnam, McNamara revisó las adquisiciones militares para mejorar la eficiencia.

El relevo de Shoigu, uno de sus aliados más cercanos, por parte de Putin, puede reflejar frustración por el fracaso en derrotar a Ucrania en una guerra que debía durar días y que ahora está en su tercer año con cientos de miles de soldados rusos muertos o heridos. El ministro de Defensa fue el objetivo del motín abortado del año pasado por el líder mercenario de Wagner, Yevgeny Prighozin, quien lo acusó de repetidos fracasos en el campo de batalla. Las tropas rusas avanzan en la región nororiental de Jarkov, en Ucrania, en una nueva ofensiva. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el domingo por la noche que las fuerzas de defensa estaban manteniendo sus posiciones en feroces batallas y calificó la situación de "extremadamente difícil".

Putin está decidido a lograr un objetivo bélico mínimo de hacerse con el control total de la región de Dombás, en el este de Ucrania, tras el conflicto separatista de años que le sirvió de justificación para la invasión de febrero de 2022, dijeron dos personas familiarizadas con la estrategia de Rusia. La reforma de la defensa se lleva a cabo mientras Putin se prepara para viajar a China esta semana para conversar con el presidente Xi Jinping. La visita subraya la importancia para el líder del Kremlin de la amistad "sin límites" con Pekín que ha permitido a Moscú capear sanciones sin precedentes impuestas por Estados Unidos y sus aliados para intentar arruinar la economía rusa.

Belousov llega al Ministerio de Defensa sin antecedentes militares. Ahora que Ucrania comienza a recibir decenas de miles de millones de dólares en nueva ayuda militar de sus aliados estadounidenses y europeos, Rusia afronta el desafío de maximizar el impacto de su propio gasto en defensa, que está aumentando a niveles históricamente altos. El gasto estatal en el Ministerio de Defensa y el sector de seguridad de Rusia se acerca al 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB), acercándose a los niveles alcanzados por la Unión Soviética en el apogeo de la Guerra Fría en la década de 1980, dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, según la agencia Interfax. Si bien los niveles de gasto aún no son "críticos", Putin eligió a Belousov debido a la necesidad de "competitividad económica" en el Ministerio de Defensa, añadió Peskov.

"El nombramiento de Belousov es una señal de que la economía rusa se está transformando en una economía de guerra", estima Andrei Kolesnikov, miembro del Carnegie Endowment for International Peace en Moscú. Se trata de la reestructuración de mayor alcance desde 2020, cuando Putin nombró a Mijail Mishustin para reemplazar a Dimitri Medvedev como primer ministro. Meses después, Putin revisó la Constitución para permitirle dos mandatos más, lo que significa que podría gobernar hasta 2036, cuando tendrá 83 años. Mishustin fue reelegido la semana pasada para continuar como primer ministro. Medvedev ha sido jefe adjunto del consejo de seguridad desde 2020.

Los observadores del Kremlin seguirán de cerca el destino de Patrushev, de 72 años, quien había sido el jefe ‘halcón’ del consejo de seguridad desde 2008 y desempeñó un papel clave en la invasión de Ucrania. El exagente de la KGB sucedió a Putin como jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB) cuando este último fue nombrado primer ministro de Rusia en 1999 y Patrushev continuó en ese puesto hasta 2008. Su hijo, Dimitri Patrushev, fue ascendido a viceprimer ministro encargado de supervisar la industria agrícola de Rusia en el proceso de cambio gubernamental que se produjo tras la toma de posesión de Putin la semana pasada para un quinto mandato como presidente.

En esa remodelación, Putin mantuvo a Sergei Lavrov, de 74 años, como ministro de Relaciones Exteriores, extendiendo su mandato en el cargo que ha ocupado durante 20 años. El presidente también propuso retener a Alexander Bortnikov como jefe del FSB y a Sergei Naryshkin como director del servicio de inteligencia exterior de Rusia. Viktor Zolotov también continuará como jefe de la guardia nacional rusa en la lista de nombramientos enviada al Consejo de la Federación, la cámara alta del parlamento ruso, para su confirmación.