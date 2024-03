El estado Islámico reivindica la autoría del atentado con al menos 40 muertos y 100 heridos en un ataque en Moscú

La masacre de Moscú es una "operación" del Kremlin, según el GUR ucraniano

La inteligencia militar ucraniana (GUR) atribuyó la masacre de este viernes en un centro comercial de las afueras de Moscú a una “operación planeada por los servicios especiales del Kremlin” con el objetivo de “desacreditar a Ucrania y a todo el mundo libre”.

“Por supuesto, estamos hablando de una operación especial de los servicios secretos del Kremlin contra sus propios ciudadanos”, dijo el portavoz del GUR, Andrí Yusov, citado por la agencia de noticias ucraniana Unián.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el GUR aseguró que el atentado es otro “pretexto” para intensificar la agresión militar rusa contra Ucrania y para justificar una nueva movilización militar dentro de Rusia.

Según el GUR, el hecho de que un grupo de personas con fusiles de asalto pudiera moverse “libremente” por Moscú probaría, “junto con otras pruebas irrefutables” que la masacre fue organizada por el espionaje ruso.

Anteriormente las autoridades ucranianas habían asegurado no tener "nada que ver" con ese suceso. "Desde luego, Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo o la explosiones en Crocus City Hall. No tiene ningún sentido". señaló el asesor de la Oficina de la Presidencia ucraniana Mijailo Podoliak en un mensaje en la red social X