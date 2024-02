DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Irán defiende la "resistencia" de Hizbulá en el Líbano contra Israel

El ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, defendió hoy en Beirut a los grupos palestinos y libaneses de "resistencia" contra Israel, en particular el libanés chií Hizbulá, y consideró que si no fuera por estos grupos "no habría habido Líbano". "Esto lo dice la historia de Líbano, no la República Islámica de Irán", dijo Abdolahian en una rueda de prensa en Beirut, a donde llegó el viernes en una visita en el marco de una gira que le llevará también a Siria y Catar.También afirmó que "Hizbulá pudo, en coordinación con el Gobierno y el Ejército (libaneses), responder a los ataques israelíes en el sur del Líbano y el norte de la Palestina ocupada", en alusión a los enfrentamientos desatados en la frontera desde el inicio de la guerra en Gaza.