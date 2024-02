DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Trump revela que Israel estaba incluido en el plan para matar a Soleimani, pero se echó atrás

Donald Trump ha revelado este domingo que Israel estaba integrado en el plan de Estados Unidos para matar al jefe de las operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria iraní, Qassem Soleimani. "Cuando nos encargamos de Soleimani Israel tenía que haberlo hecho con nosotros. Dos días antes de que nos encargáramos de él dijeron 'no podemos hacerlo. No podemos hacerlo'. Les dije '¿Qué?'. 'No podemos hacerlo'", ha afirmado Trump en una entrevista con Fox News. "Entonces le dije a un general, un gran general. 'Así, que, general, ¿lo hacemos solos?'. Respondió 'Podemos, señor. Depende de usted'. Dije 'Vamos a hacerlo'", ha relatado."Pero Israel participaba. Bibi (Benjamin Netanyahu) tenía un papel importante y lo teníamos todo planeado, todo. Porque lo que hizo (Soleimani) era terrible. Lo que nos hizo era terrible. Mató a tantos de nuestros soldados. Mató a tanta gente", ha argumentado.