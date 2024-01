España cae en el ránking de corrupción por el debilitamiento del sistema judicial

España vuelve a caer por tercer año consecutivo en el ránking global del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 que elabora la oenegé Transparencia Internacional, que considera que el debilitamiento del sistema judicial español es una de las causas fundamentales del descenso. Así lo ha destacado Transparencia Internacional, una organización dedicada a combatir y concienciar los efectos de las malas prácticas públicas en el mundo, que ha hecho público este martes su informe anual correspondiente a 2023.

El estudio revela que España mantiene una calificación de 60 puntos sobre 100, pero desciende una posición en el ránking global hasta el puesto 36 de 180 países estudiados, y el puesto 14 entre los 27 Estados de la Unión Europea. Expertos de Transparencia Internacional España han señalado que "el debilitamiento del sistema judicial es una de las causas fundamentales que no permiten avanzar e incide en la bajada en el ránking mundial".

Falta de independencia judicial

La organización ha centrado este año el foco del estudio en la justicia y el Estado de derecho por ser uno de los asuntos que más preocupación han generado en 2023 en todo el mundo, consecuencia, estiman los expertos, del auge de los populismos. El presidente del Comité Asesor del Transparencia Internacional, Manuel Villoria, ha subrayado en una rueda de prensa que, en materia de percepción de la independencia judicial, España "está en la cola de Europa" por interferencias y la "constante intención de presionar" del Gobierno y los políticos en el poder judicial. Así, en el ranking 2023, España se sitúa, junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botsuana (39/180), dos por encima de Qatar (40/180), y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal (puesto 34/80 y puntuación 61/180). Para Villoria, el estancamiento de España este año, unido al descenso de los dos años anteriores, pone de manifiesto las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción. "Sin duda, se puede afirmar que la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos", ha subrayado.

Rendición de cuentas

Según Transparencia Internacional, España no debe conformarse con la posición actual que nos sitúa por debajo de países que hace dos años estaban claramente lejos en su posición, como pueden ser Israel o Cabo Verde. Y advierte de que el ascenso en la puntuación requiere "esfuerzos sustanciales" a nivel institucional, normativo y jurisdiccional, y de lo "vulnerable que puede ser la posición de un país cuando los compromisos políticos no son reales y las medidas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción no se logran implementar de forma efectiva". Por ello, considera que España tiene que emprender un "esfuerzo importante para mejorar su posición" en próximas ediciones, lo que implica "no solo abordar reformas legislativas, sino sobre todo implementar procedimientos y controles adecuados de integridad, transparencia y rendición de cuentas".

En concreto, Villoria plantea la necesidad de reforzar el estatuto de la Fiscalía General especialmente en materia de independencia del Gobierno y la renovación "con carácter inmediato" del Consejo General del Poder Judicial con arreglo a los estándares europeos, y mejorar su independencia, lo que ha considerado "un reto, porque los partidos políticos no han estado a la altura". La regulación de los 'lobbies' y grupos de interés, mejorar la eficacia de los procedimientos judiciales para que no se alarguen en el tiempo y reforzar las normas de declaración de intereses y bienes y de incompatibilidades de los cargos públicos, son otras de las reformas que debería impulsar España.

Hungría es el país más corrupto de la UE

Hungría encabeza por segundo año consecutivo la lista de países más corruptos de la UE, por delante de Rumanía y Bulgaria. Sumó 42 puntos, que coincide con los datos de 2022, seguida por Bulgaria (45) y Rumanía (46). "Hungría es el Estado comunitario más corrupto de la UE, mientras que sus resultados económicos son modestos", afirmó József Péter Martin, director general de Transparencia Internacional Hungría, al presentar el informe. Los 42 puntos conseguidos por este país equivalen a los de China, Báhrein, Cuba, Moldavia, Trinidad y Tobago, así como Macedonia del Norte.

Martin agregó que las leyes anticorrupción que el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán ha promovido para descongelar los fondos europeos "han sido tibias" ya que la meta del Ejecutivo era de tener acceso al dinero "y no la de restaurar el Estado de derecho o frenar la corrupción". Según TI las entidades creadas para luchar contra la corrupción como la Oficina de Integridad y el Grupo de Trabajo Anticorrupción cuentan con competencias muy limitadas. En lo que se refiere a las contrataciones públicas, el informe apunta a que a pesar de que el número de licitaciones con un solo concursante han disminuido, esto en sí "no restablece las adecuadas condiciones de mercado".

En los años anteriores el Gobierno de Orbán negoció con la Comisión Europea (CE) sobre los fondos de cohesión y de reconstrucción que Bruselas ha congelado, prometiendo una serie de reformas anticorrupción. El informe de TI también critica a la UE por haber condicionado el acceso de Hungría a los fondos comunitarios con criterios "no aptos" para reconstruir el Estado de derecho y también afirma que han llegado tarde. Hungría desde 2012 ha caído 30 puestos en el índice global lo que es la mayor disminución registrada, empatando solo con la caída de Chipre.