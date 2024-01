DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Netanyahu afirma que la decisión de la CIJ demuestra que "no se ha aprendido la lección del Holocausto"

El primer ministro israelí, BenjamÍn Netanyahu, ha afirmado este sábado, Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, que la forma en la que se ha desarrollado la "falsa" denuncia por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) demuestra que "no se han aprendido las lecciones del Holocausto". El dirigente israelí ha afirmado sentirse "escandalizado" por el hecho de que Sudáfrica haya acusado de genocidio a Isarel y ha destacado que es Hamás el que quiere el genocidio de Israel y de los judíos. Sudáfrica ha ido a La Haya "en nombre de Hamás", ha espetado, según recoge el diario 'The Times of Israel'.