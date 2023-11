DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás: Hamás libera al primer grupo de rehenes tras el comienzo de la tregua con Israel

El Ejército israelí alerta de que "responderá a cualquier intento de dañar a sus tropas" a pesar de la tregua

El Ejército de Israel ha alertado este viernes de que "responderá a cualquier intento de dañar a sus tropas" a pesar de la tregua temporal que ha entrado en vigor esta mañana tras un acuerdo con Hamás y que implica el cese de los bombardeos y combates en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes han matizado así que se trata de un "alto el fuego y no del final de la guerra", al tiempo que han reafirmado que "la seguridad de las tropas es la principal prioridad", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.