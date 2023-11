Gaza sufre las primeras lluvias del otoño sin un techo que la proteja

Una familia escapa del horror frente a un edificio bombardeado en la Fraja de Gaza. / EUROPA PRESS

4 Se lee en minutos Andrea López-Tomàs



La lluvia cae sobre Gaza, dando un respiro y a la vez condenando a los supervivientes sedientos entre su población. La asediada Franja recibe el regalo del agua desde los cielos sobre una tierra vacía de hogares. Torrentes de agua caen con fuerza sobre los escombros en un enclave con el 45% de sus casas dañadas y unas 41.000 completamente destrozadas, según la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Entre estos primeros indicios del trágico invierno que se avecina, han llegado noticias positivas desde el hospital al Shifa, el más grande de Gaza sometido desde hace semanas a la violencia israelí. Durante este domingo, un grupo de trabajadores de Naciones Unidas y de la Media Luna palestina han evacuado a los 31 bebés prematuros que quedaban en su interior, junto a los miembros del personal médico y sus familias.

Mientras, en Israel, empiezan a surgir las primeras tímidas voces disonantes contra el relato oficial del Ejército israelí. Los medios israelís plantan algunas dudas entre sus lectores. El Jerusalem Post ponía en cuestión la versión de que en Al Shifa se encontrara el cuartel general de Hamás al no haber podido encontrar pruebas significativas de ello una vez conquistado el edificio. Este domingo el Ejército israelí ha publicado un vídeo alegando haber encontrado parte de la red de túneles bajo el complejo hospitalario. Además, un informe de las fuerzas de seguridad israelís citado por la prensa hebrea ha confirmado que varios helicópteros militares israelíes no sólo dispararon contra milicianos de Hamás el pasado 7 de octubre, sino que también se llevaron por delante las vidas de civiles que participaban en el Nova Festival, donde murieron más de 350 personas. Según el diario israelí Haaretz, las informaciones se basan en el testimonio de milicianos de Hamás que fueron apresados ese día y que han confesado que no planeaban atacar el festival.

Acuerdo para los rehenes

En Gaza, el clima no ha dado tregua a los ataques. A medida que aumentan las alarmas de las organizaciones internacionales por el riesgo de hambruna generalizada que ya asoma entre la población gazatí, al menos 31 personas han muerto en bombardeos israelís a los campos de refugiados de Bureij y Nuseirat durante este domingo. Entre las víctimas mortales, se cuentan dos periodistas. Sus pérdidas apagan miles de ojos en todo el mundo y se suman a los 60 periodistas asesinados por Israel en los 44 días de conflicto. Algunos de ellos han sido atacados directamente por su profesión. Las fuerzas israelís también han matado a tiros a dos personas, incluido un hombre discapacitado, durante incursiones en la ocupada Cisjordania. Ya son 153 los palestinos asesinados, incluidos 53 niños, en los territorios desde el 7 de octubre.

Israel y Hamás están negociando con Estados Unidos una pausa en los combates en Gaza para liberar a algunos de los 239 rehenes secuestrados por Hamás aquel trágico sábado. Según el Washington Post, habrían llegado a un acuerdo para dar un alto al fuego durante cinco días, pero la Casa Blanca ha desmentido que se haya formalizado ya el pacto. Las familias de los cautivos finalizaron este fin de semana una marcha de 73 kilómetros de Tel Aviv a Jerusalén para poner presión a sus líderes y que actúen para devolverles a sus seres queridos pronto. “Es un hecho que el gobierno no está haciendo nada para traer a mi hija y mi mujer de vuelta a casa”, denuncia Hen Avigdori, que tiene nueve familiares cautivos en Gaza, a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica.

Secuestro de un carguero en el Mar Rojo

Además, un incidente en el Mar Rojo ha hecho que la región entera contenga la respiración este domingo. Los hutís de Yemen han anunciado haber tomado el control de un barco de propiedad israelí en el sur del Mar Rojo. Israel ha descrito el incidente como un “acto de terrorismo iraní” con consecuencias para la seguridad marítima internacional. Al menos 22 personas estaban a bordo del Galaxy Leader, que se dirigía de Turquía a la India. El movimiento hutí, financiado por Irán, ha anunciado el inicio de operaciones para atacar barcos con bandera israelí. Está por ver hasta dónde puede escalar esta agresión en unas aguas que alcanzan las costas israelís.

La situación en Gaza sigue siendo extremadamente crítica. Al menos 16.413 personas han muerto desde el inicio de una de las más agresivas campañas israelís sobre el enclave. Unos 6.911 son niños. Además, se estima que hay otros 6.000 gazatís desaparecidos bajo los escombros o cuyos cuerpos están tirados en la calle sin que nadie les pueda recoger. Se cree que la mayoría habrían fallecido, aunque tal vez muchas de ellas se habrían salvado si los equipos de emergencia hubieran tenido acceso a ellas. Sin hospitales funcionales donde tratar a los heridos y enfermos, muchos palestinos intentan buscar refugio en estos edificios y en escuelas de la ONU, que Israel no ha dudado en atacar. Con sus bombardeos, hace 44 días que Israel ha hecho volar por los aires toda la legalidad internacional y las leyes de la guerra.