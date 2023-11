Última hora de la Guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en directo: Al menos 50 muertos en un ataque israelí contra una mezquita en la Ciudad de Gaza

En un intento desesperado por poner fin a los continuos ataques israelíes a Gaza, el secretario general de Naciones Unidas ha pedido a través de X -anteriormente Twitter- poner fin a los bombardeos. "Estoy profundamente preocupado por la horrible situación y la dramática pérdida de vidas en varios hospitales de Gaza. En nombre de la humanidad, pido un alto el fuego humanitario inmediato."

I am deeply disturbed by the horrible situation and dramatic loss of life in several hospitals in Gaza.



In the name of humanity, I call for an immediate humanitarian cease fire.