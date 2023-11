DIRECTO | Última hora de la guerra entre Israel y Hamás

Borrell pide a Israel "no consumirse por el odio" y evitar muertes civiles en Gaza

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido este jueves a Israel que "no se consuma por el odio" en su respuesta a los ataques de Hamás y evite la muerte de civiles en su ofensiva en la Franja de Gaza, asegurando que "un horror no justifica otro". En declaraciones junto al ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, en el inicio de su gira por Oriente Próximo, el jefe de la diplomacia comunitaria ha asegurado que entiende el "miedo y el dolor" del pueblo israelí tras los atentados de Hamás y ha defendido que Israel responda de acuerdo al Derecho Internacional. "Entiendo el odio pero permítame pedirle que no se consuman por el odio, esto es lo que los mejores amigos de Israel pueden decir", ha apuntado.