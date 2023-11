Borrell viajará a Israel, Palestina y otros países de la región para tratar la guerra en Gaza

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado este lunes que viajará esta semana a Israel, Palestina, Bahréin, Arabia Saudí, Qatar y Jordania para tratar la guerra en Gaza y el acceso humanitario a la Franja con los países de la región.

Según ha confirmado Borrell en un mensaje en redes sociales, debatirá con "líderes regionales" el acceso y la asistencia humanitarios y las cuestiones políticas relativas al conflicto en la Franja. "Necesitamos un horizonte político que mire hacia la solución de los dos Estados. Esto sólo puede lograrse mediante el diálogo", ha sostenido el jefe de la diplomacia europea.

I will travel to Israel, Palestine, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar & Jordan this week to discuss humanitarian access & assistance & political issues with regional leaders



We need a political horizon looking towards the two state solution. This can only be achieved through dialogue