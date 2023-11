Von der Leyen llega a Kiev en visita sorpresa para tratar con Zelenski el proceso de adhesión a la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha llegado este sábado por la mañana a Kiev en visita sorpresa para tratar cara a cara con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el proceso de adhesión de su país a la UE, que está pendiente precisamente de que el Ejecutivo comunitario presente un informe sobre los progresos en materia de reformas.

Von der Leyen, que ha informado de la visita en sus redes sociales junto a una imagen con el propio Zelenski, suma ya seis visitas a Ucrania desde el inicio de la ofensiva militar rusa, en febrero de 2022. "Estoy aquí para hablar de la senda de adhesión a Ucrania a la UE", ha dejado claro a su llegada.

