Biden muestra su apoyo a una pausa humanitaria en Gaza

Por primera vez desde que estalló la crisis en Gaza por la respuesta militar y de asedio de Israel a los ataques de Hamás del 7 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado este miércoles públicamente un apoyo a "una pausa humanitaria", una idea que representantes de su Administración han estado promoviendo la última semana.

“Creo que necesitamos una pausa”, ha dicho Biden después de ser interrumpido en un acto electoral en Mineápolis por una rabino que le había urgido a pedir un alto el fuego. La rabino, que ha hecho su protesta como parte del grupo Voces judías por la paz, se ha identificado como Jessica Rosenberg y ha sido abucheada por algunos de los presentes y escoltada fuera de la sala por agentes de seguridad.

Breaking: Rabbi Jessica Rosenberg is interrupting President Biden demanding a CEASEFIRE NOW. She is speaking on behalf of thousands of American Jews who say Not In Our Name! We refuse to allow a genocide be carried out in our names.



Ceasefire Now to save lives! pic.twitter.com/m5fR8OdoOk