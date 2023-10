Se confirma la muerte de Shani Louk, la joven secuestrada por Hamás mientras asistía a una rave por la paz

La familia de Shani Louk confirma la muerte de la joven / PI STUDIO

La familia de la joven germano-israelí Shani Louk ha confirmado que la mujer, de 22 años, ha fallecido, tras semanas de incertidumbre sobre su estado a raíz de las imágenes en las que se podía ver que era trasladada en estado inconsciente en un vehículo tras los ataques lanzados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel, que dejaron cerca de 1.400 muertos.

Según ha comunicado la familia de la víctima a la emisora alemana RTL, "desafortunadamente, recibimos ayer la noticia de que mi hija ya no está con vida", anunció su madre, Ricarda Louk. Las autoridades de Alemania e Israel no se han pronunciado por el momento, ya que según aseguró la madre de la víctima, la información habría sido comunicada por el Ejército israelí. Además, la mujer ha añadido que el cuerpo de la joven todavía no ha sido encontrado.

La familia de la joven agradece conocer cómo murió Shani Louk

Lo que sí ha sido hallado es una astilla de un hueso del cráneo y se había tomado de ella una muestra de ADN, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. La madre de la joven ha confesado creer que su hija lleva muerta desde el 7 de octubre como consecuencia de un posible disparo en la cabeza durante el ataque al festival de música en el desierto israelí del Neguev.

Según el informe, fotos y vídeos que circulaban por Internet, se podía apreciar el cadáver de la joven en una camioneta de la organización en condiciones cuestionables. Sin embargo, la familia tenía la esperanza de que se encontrara gravemente herida y que hubiera sido trasladada por la fuerza a la Franja de Gaza. La noticia llega a la familia, que la califica como "terrible", aunque agradecen conocer con certeza su desenlace: "Al menos, ella no sufrió", ha resaltado Louk.