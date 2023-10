Guerra entre Israel y Hamás en Gaza, última hora: Israel afirma que "expandirá sus operaciones esta noche" sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha destacada en sus redes sociales que Israel "debe proteger a los civiles de la mejor forma que pueda".

"Israel tiene derecho a defenderse. Debemos asegurarnos de que tengan lo que necesitan para proteger a su pueblo hoy y siempre. Al mismo tiempo, el Primer Ministro Netanyahu y yo hemos discutido sobre que Israel debe actuar según las leyes de la guerra. Eso significa proteger a los civiles del combate lo mejor que puedan. No podemos ignorar la humanidad de los palestinos inocentes que sólo quieren vivir en paz. Por eso conseguí un acuerdo para el primer envío de asistencia humanitaria para los civiles palestinos en Gaza.Y no podemos renunciar a una solución de dos Estados."

Israel has the right to defend itself. We must make sure they have what they need to protect their people today and always.



At the same time, Prime Minister Netanyahu and I have discussed how Israel must operate by the laws of war. That means protecting civilians in combat as…