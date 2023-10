Guerra entre Israel y Hamás en Gaza, última hora: Israel evacúa las poblaciones cercanas al Líbano y se prepara para la batalla contra Hizbulá

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió hoy por vez primera "un alto el fuego humanitario inmediato" entre Israel y Hamás, que sirva "para aliviar el sufrimiento humano (de proporciones) épicas" causado por la guerra actual.

En su cuenta de X (antes Twitter), añadió: "Demasiadas vidas, además del destino de la región entera, penden de un hilo".

I call for an immediate humanitarian ceasefire in the Middle East to ease the epic human suffering.



Too many lives - and the fate of the entire region - hang in the balance.