Quiénes son Judith y Natalie Raanan, las dos rehenes estadounidenses liberadas por Hamás

Judith Raanan y su hija adolescente, Natalie Raanan han sido liberadas este viernes tras haber estado retenidas en la Franja de Gaza por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) desde el pasado 10 de octubre. Ambas han sido trasladadas desde el enclave palestino hacia territorio israelí gracias al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). “Es un milagro”, dijo el rabino de su comunidad tras su liberación y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo ha celebrado.

"Un rayo de esperanza" para numerosas familias que también esperan noticias de sus seres queridos, ha subrayado la organización con sede en Suiza. Hasta la fecha hay más de 200 rehenes, mientras Israel continúa bombardeando el sábado el enclave, donde millones de personas esperan la llegada de ayuda humanitaria.

Se trata de la primera liberación de rehenes. Hamás ha asegurado que trabaja "con todos los mediadores implicados para aplicar la decisión del movimiento de cerrar el caso de [los rehenes] civiles si las condiciones de seguridad apropiadas lo permiten". Por su parte, el ejército israelí afirmó unas horas antes que la mayoría de los rehenes seguían vivos y que más de 20 eran menores.

Madre e hija son residentes de Evanston, Illinois, muy cerca de Chicago y viajaron a Israel para celebrar el cumpleaños de un familiar y la festividad del Sucot, ha informado una fuente militar al diario 'The Times of Israel'. Hasta el momento de su secuestro, en el marco de la incursión de combatientes de Hamas en el sur de Israel, ambas enviaban actualizaciones de su viaje y estaban disfrutando “este momento tan especial” juntas, dijo Meir Hecht, el rabino de su comunidad en Evanston.

Las estadounidenses liberadas habían viajado a Israel para celebrar el cumpleaños 85 de un familiar y la temporada de festividades judías, de acuerdo con sus allegados. Después, fueron capturadas en el kibutz Nahal Oz hasta que Hamás anunció en un comunicado que las había soltado "por motivos humanitarios, tras la mediación de Catar".

