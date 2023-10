Israel incluye al español Iván Illarramendi entre los 200 secuestrados por Hamás

El Ministerio de Exteriores israelí ha venido a confirmar este martes que el español Iván Illarramendi, del que no se han tenido noticias desde el pasado 7 de octubre cuando se produjo el ataque de Hamás en Israel, estaría secuestrado en manos de este grupo terrorista, que tiene a unos 200 rehenes en su poder.

En un mensaje en X, antiguo Twitter, el Ministerio israelí ha incluido expresamente la bandera española entre las de los 42 países de los que hay nacionales en manos de Hamás. Hasta ahora, el Gobierno español no había querido entrar en detalles sobre las circunstancias en las que se encontraría Illarramendi, de 46 años y natural de Zarautz.

There are currently foreign nationals from more than 40 countries being held hostage by Hamas.



We ask you as parents. As children. As human beings.



Share their stories and help us bring them home. pic.twitter.com/mL6dkWAmSo