Última hora de la guerra entre Israel y Hamás: La oficina de DDHH de la ONU alerta de que miles de desplazados se encuentran atrapados en el sur de Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha insistido este viernes que el ultimátum que Israel ha dado a la población del norte de Gaza "no son compatibles con el Derecho Humanitario Internacional". En un mensaje en la red social X, antes Twitter, el organismo ha insistido: "Los horrendos ataques en Israel no pueden justificar la destrucción ilimitada de Gaza. Las órdenes de evacuación, junto con el asedio completo, no son compatibles con el Derecho Internacional Humanitario. Estamos comprometidos a proporcionar ayuda a Gaza y reiteramos nuestra disposición a visitar a los rehenes allí".

The horrific attacks in Israel cannot justify the limitless destruction of Gaza. The evacuation orders, coupled with the complete siege, are not compatible with IHL.



We are committed to providing aid to Gaza and we reiterate our readiness to visit the hostages there.



