Guerra en Israel y Gaza, en directo | Aterriza en Torrejón de Ardoz un primer avión con evacuados desde Israel

¿Quién es Noa Argamani, una las chicas secuestradas por Hamás en la ‘rave’ de Israel?

Los terroristas de Hamás han compartido en las últimas horas numerosos vídeos y fotos de su ataque sorpresa a una 'rave' en Israel, que tuvo lugar el sábado en el desierto de Negev, ubicado al sur del país. Este asalto ha provocado al menos 260 muertes y múltiples secuestros, siendo la mayoría de las víctimas jóvenes y mujeres, quienes ahora están en manos del grupo extremista como rehenes.

¿Quién es Noa Argamani, una las chicas secuestradas por Hamás en la ‘rave’ de Israel? / PI STUDIO

Una de las secuestradas es la joven Noa Argamani, cuya imagen en manos de los terroristas ha conmocionado al mundo. La estudiante asistía al evento junto a su novio, Avinatan Or, quien también fue aprehendido por Hamas. En un video distribuido a través de 'Telegram', se observa cómo los captores se llevan a la joven en motocicleta mientras implora, "no me matéis, por favor". Tal y como ha publicado 'The New York Times', un pariente de Argarami confirmó que en las imágenes -validadas por el medio- se muestra también a su novio, Avinatan Or, con las manos atadas, siendo retenido por el grupo.

