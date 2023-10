Este es el motivo por el que sonará una alarma en los teléfonos de Estados Unidos a las 2.20 p.m. ET

Una prueba de los servicios de emergencia de los Estados Unidos llegará como mensaje con sonido y vibración a tu teléfono a las 2.20 p.m. ET / Pixabay

Una alerta sonará posiblemente en tu teléfono y en el de las personas de tu alrededor este miércoles a las 2.20 p.m. si estás en el este de Estados Unidos, a esa hora local. Se trata de unas pruebas que está realizando el gobierno federal.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (llamada FEMA en sus siglas en inglés), se ha coordinado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para llevar a cabo esta acción. Las autoridades han informado mediante un comunicado de que este miércoles, a primera hora de la tarde, harán ensayos con su Sistema de Alerta de Emergencia y de las Alertas Inalámbricas de Emergencia. Así, serán enviados simultáneamente mensajes de aviso a radios y televisiones y a todos los móviles conectados en redes de ese huso horario. El idioma del texto será en inglés o en español, en función de la configuración que tenga el usuario en su teléfono.

Se trata de una comprobación para "garantizar que los sistemas sigan siendo un medio eficaz para advertir al público sobre las emergencias, especialmente las que son a nivel nacional", explican en el comunicado. Desde la entidad han referido el mensaje que aparecerá en los teléfonos: “ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencias. No se necesita acción”, para aquellos usuarios que tengan preseleccionado el español como idioma principal en su móvil. Para quienes lo han dispuesto en inglés, se mostrará: “THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed”.

Esta acción de prueba del sistema de alertas nacional durará aproximadamente 30 minutos; sin embargo, en principio solo sonará cuando se reciba inicialmente la alarma en el teléfono y, en muchos modelos de móvil, en cuanto se pulsa cualquier botón, queda silenciada. La alerta asimismo se muestra en forma de vibración, para verificar que sea accesible y que puedan enterarse de ella las personas con discapacidad auditiva.

Por otra parte, aquellos dispositivos que estén apagados antes de que comience la prueba y que no se enciendan hasta la media hora aproximada que durará, en principio no recibirán el mensaje. Sin embargo, no se recomienda desconectar el móvil, puesto que este tipo de acciones se enfocan en asegurar que se pueda proteger y ayudar de una manera más eficaz a la ciudadanía en caso de emergencia.