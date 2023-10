Un menor de 14 años mata a tres personas en un tiroteo en un centro comercial de la capital de Tailandia

Tres personas murieron y dos resultaron heridas en un tiroteo registrado este martes en un lujoso centro comercial de Bangkok, informa el canal público Thai PBS, mientras que el supuesto agresor fue detenido por la Policía.

El incidente comenzó alrededor de las 16:30 hora local (9:30 GMT) en el centro comercial Siam Paragon, uno de los más populares de la urbe y ubicado en una de las principales avenidas de la metrópoli.

Tras escucharse varios disparos, la Policía procedió entonces a la evacuación del recinto y confirmó el incidente armado a través de las redes sociales.

At least 3 dead and 2 injured in a shooting at the Siam Paragon shopping center in Bangkok, Thailand.



14 year old shooter was arrested.#siamparagon #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/aL2ARNA5c5