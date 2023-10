Los ministros de Exteriores de la UE celebran una inédita reunión informal en Kiev

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) se reúnen este lunes en Kiev, en una cita inédita por tener lugar en un país no comunitario y en guerra, que no había sido anunciada hasta el momento mismo de su comienzo por razones de seguridad.

"Convoco hoy a los Ministros de Exteriores de la UE en Kiev, a la primera reunión de los 27 Estados miembros celebrada nunca fuera de la UE", ha escrito en la red social X el alto representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell.

