Lucha entre los padres de Daniel Sancho por su representación legal en Tailandia

Daniel Sancho se enfrenta a la pena de muerte. Y tanto su madre, Silvia Bronchalo, como su padre, Rodolfo Sancho, continúan con los planes para conseguir la representación legal de su hijo, quien ha sido encarcelado después de confesar que el 2 de agosto asesinó y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga.

La madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, ha sido localizada en la Corte de Koh Samui en la mañana de este lunes con el objetivo de representar legalmente a su hijo, tras una semana sin conocerse su paradero.

El nuevo programa de Ana Rosa Quintana ha conseguido localizar a Bronchalo en la corte provincial de Koh Samui, el juzgado que estudiará su caso, según ha avanzado Alejandro Rodríguez, corresponsal del magacín 'TardeAR', en Tailandia.

Silvia Bronchalo ha estado toda la mañana para presentar un único documento. Se trata de un poder notarial que le permitiría tener el derecho acerca de la representación legal de su hijo y así, tener acceso a informes sobre la investigación del caso, e incluso, tomar decisiones en su nombre.

Gestiones burocráticas a la espera de confirmarse

Lo sorprendente es que esta misma tramitación burocrática la presentó su expareja y padre de su hijo, Rodolfo Sancho, hace exactamente dos semanas. Mismas gestiones de forma paralela con el objetivo de conseguir los derechos de Daniel Sancho.

No obstante, el jefe del juzgado que llevará personalmente el caso ha rechazado el poder notarial presentado en las últimas horas por la madre del joven condenado. No ha sido validado hasta que no presente más documentación. Bronchalo no cuenta con ninguna ayuda, ni tampoco ha mantenido ninguna comunicación con el padre de su hijo.

Según fuentes cercanas a la corte provincial de Koh Samui, confirmadas por el periodista Rodríguez, Daniel Sancho ha firmado el poder notarial de Rodolfo, a diferencia del de su madre que estaba incompleto y no ha sido admitido a trámite, a pesar de que estuviera firmado y compulsado por la Embajada de España en Tailandia.