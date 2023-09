Última hora del terremoto en Marruecos, en directo: Marruecos eleva a más de 2.800 el balance de fallecidos

Exteriores aconseja "precaución" para aquellos turistas que tengan pensado viajar a Marruecos

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha recomendado a los españoles que tengan pensado viajar a Marruecos que extremen la precaución. Por lo que en caso de tener programado un viaje a la zona de Marrakech, el Ministerio sugiere consultar con su compañía aérea si su vuelo no se ha visto afectado y valorar la posibilidad de aplazar su viaje, "aun cuando la mayor parte de los vuelos con Marruecos se mantienen". Estas instrucciones se producen después de las declaraciones dadas por el ministro José Manuel Albares en 'La 1', en las que ha animado a los españoles a que sigan viajando por turismo al país vecino, aunque no a las zonas que, como Marrakech, han sido las más dañadas por el potente terremoto. "Hay muchas zonas que no están afectadas por el terremoto y por lo tanto se puede viajar a ellas perfectamente", ha subrayado.