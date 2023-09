Última hora del terremoto en Marruecos, en directo: más de 2000 muertos y varias aldeas aisladas

Aldeas aisladas en Marruecos 48 horas después del terremoto

Varias aldeas siguen aisladas en la noche de este domingo en la zona cercana del epicentro del terremoto de Marruecos debido al derrumbe de sus carreteras, lo que obstaculiza que los habitantes accedan a la atención médica y a la ayuda básica.

Es el caso, por ejemplo, de 17 aldeas montañosas de la comarca de Imgdal, a unos 77 kilómetros al sur de Marrakech y unos 50 kilómetros del epicentro del terremoto. Una veintena de sus habitantes tuvieron que cruzar una distancia de 13 kilómetros entre las montañas áridas andando hasta la carretera principal, donde este domingo se concentraron para denunciar su situación cerca del poblado de Imidel, donde está el cruce que lleva a sus casas.

Se trata de aldeas como Anamir, Tiguirst, Taghzut y Taurirt, que según estos vecinos se encuentran totalmente aisladas. En esta última población una mujer dio a luz al aire libre sin posibilidad de trasladarla a un hospital, explicó a EFE Omar Ait Said, procedente de Taurirt: "Dio a luz en la calle encima de un trozo de plástico".

Ait Said denunció que los habitantes de las aldeas aisladas no pudieron trasladar a los heridos del terremoto para ser atendidos por un médico y citó el caso de su padre, que sufrió heridas en la cabeza pero no pudo trasladarlo a un punto sanitario.