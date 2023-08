Varias calles de Manhattan y el metro de Times Square, inundados por la rotura de una tubería

La rotura de una tubería de agua inundó Times Square durante la madrugada de este martes y provocó inundaciones en las calles y el metro del céntrico barrio de Midtown Manhattan, en Nueva York.

"Hemos identificado dónde creemos que está la rotura en la tubería, y la cuadrilla está excavando para poder comenzar las reparaciones", dijo el comisionado del Departamento de Protección Ambiental, Rohit Aggarwala, en una conferencia de prensa cerca del lugar del suceso.

Overnight, Times Square 42nd St Subway Station floods due to a large water main break on 7th Avenue in #NYC. 1 & 2 train service was suspended from W 96th St to 14th St, along with Train service halted in both directions on the 3 line, causing disruptions between Manhattan &… pic.twitter.com/x3CSDoRil1