Última hora del caso, en directo: así ha sido la visita de Silvia Bronchalo a su hijo en la cárcel

Las preguntas sin respuesta que se hace la familia de Daniel Sancho: de las cámaras de seguridad al ADN en el hotel

La portavoz de la familia, Carmen Balfagón, comenzaba informando hace unos días que "Tailandia nunca ha ejecutado a un extranjero. Vamos a intentar que Daniel no sea la excepción a la regla", dejando claro que su defensa trabajará en que esto no ocurra. Sin embargo, en su última aparición pública, Carmen Balfagón ha señalado algunas de las preguntas sin respuesta que sigue haciéndose la familia de Daniel Sancho. Recalcando que es necesario "felicitar ante todo a la policía tailandesa por un trabajo tan rápido", la portavoz aseguraba que "según la policía no hay participación de otras personas, pero a mí si que me choca que en un hotel no haya más que de la víctima y del victimario" ha señalado Balfagón.

