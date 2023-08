Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: este jueves ya puede recibir videollamadas o visitas en la cárcel

¿Qué motivó el asesinato de Daniel Sancho a Edwin Arrieta?

La Policía ha dicho que el fallecido no murió por un golpe en el lavabo sino por apuñalamiento, aunque en otro momento de la rueda de prensa ha admitido que no está clara la causa definitiva y que no se puede confirmar aún la causa, que sigue en investigación. No obstante, ha añadido que Daniel ha confesado que apuñaló a Edwin Arrieta en la parte derecha del pecho, éste cayó a tras darse un golpe en la cabeza murió.

Aunque no ha revelado el contenido de los mensajes, la Policía ha subrayado que Daniel Sancho ha confesado que mató a Edwin porque quería dejar la relación que mantenía con él, algo a lo que Arrieta se negaba.

Finalmente, ha indicado que en Tailandia cuando un asesinato es planificado "por lo general se pide la pena de muerte".