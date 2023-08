Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: la policía tailandesa asegura que cometió el asesinato solo y pide la pena de muerte

La policía tailandesa pide la pena de muerte para Daniel Sancho

“Se ha comprobado y no se han encontrado ni restos de drogas ni de alcohol en Daniel. Los mensajes no podemos revelar nada de los contenidos, pero Daniel ha confesado que mató a Edwin porque quería dejar la relación y Edwin no lo quería así”.

La policía para finalizar la rueda de prensa confirmó que pide la pena de muerte para Daniel Sancho. “Se pide pena de muerte para este caso. El asesino lo había planificado y por lo general se pide la pena de muerte”.