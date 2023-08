Miles de evacuados por un incendio en Francia junto a la frontera española

Varios miles de personas, en su mayor parte turistas que estaban alojados en cámpines, fueron evacuados este lunes en torno a la estación balnearia francesa de Argelès-sur-Mer, a unos pocos kilómetros de la frontera española, por un incendio que se declaró en el macizo de Les Albères, junto al Mediterráneo.

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, calificó el incendio de "una gran violencia", en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pidió a la población y a las personas que están de vacaciones en la zona "la mayor vigilancia".

Un incendie d’une grande violence est en cours dans les Pyrénées-Orientales. J’appelle la population et les vacanciers à la plus grande vigilance. Des moyens importants sont engagés : 13 avions, 3 hélicoptères et plus de 500 sapeurs-pompiers. Courage à eux. https://t.co/TVftuKehMy