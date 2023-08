Un jurado imputa a Trump y otras 18 personas por tratar de interferir en las elecciones de 2020 en Georgia

La Justicia estrecha el cerco a Donald Trump. Tras dos años y medio de investigación, run gran jurado de Atlanta ha anunciado este martes que imputa al expresidente estadounidense y a otras 18 personas con hasta 41 cargos criminales por presuntamente haber intentado revertir de forma ilegal su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca.

La acusación armada por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, se centra en los supuestos esfuerzos del magnate conservador y sus aliados —entre ellos, su exabogado Rudy Giuliani— para interferir en los resultados electorales en Georgia, uno de los estados que decantó la balanza en los últimos comicios presidenciales. El líder demócrata se impuso ahí por un estrecho margen del 0,23% y 11.779 votos, dando la vuelta a lo ocurrido en 2016. Su victoria se debió a la tendencia liberal de los condados más poblados, como el de Fulton, que incluye la mayor parte de Atlanta —capital del estado conocida como "la Meca negra" por sus profundos vinculos con la historia afroamericana— y donde Trump obtuvo su segundo peor resultado estatal.

Tras un largo recuento que constató su fracaso en las urnas, el entonces presidente llamó a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, a quién presionó e incluso amenazó para que "encontrase" los 11.780 sufragios necesarios para pintar el mapa georgiano de rojo. Trump insistió en que había ganado y que se había cometido fraude electoral —ambos argumentos a la vez—, pese a que los resultados eran claros.

El expresidente y sus colaboradores se enfrentan a más de 12 cargos por violar la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO) del estado de Georgia y entre los que se encuentra el de conspiración para anular los resultados electorales. Además, ha sido acusado de incitar a funcionarios públicos --entre ellos el exvicepresidente Mike Pence-- a violar su juramento, de realizar declaraciones falsas, de distribuir documentos fraudulentos en colegios electorales, de acosar a los trabajadores electorales tras su derrota en Georgia y de actos de obstrucción.

"Trump y los otros acusados se negaron a aceptar que perdió, y se unieron a sabiendas y de forma voluntaria a una conspiración para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones a favor de Trump", ha declarado la fiscal durante la presentación de la acusación, que también ha incluido a 30 cómplices que finalmente no han sido imputados. "Esa conspiración contenía un plan y propósito común para cometer dos o más actos de actividad de chantaje en el condado de Fulton, Georgia, en otros lugares de Georgia y en otros estados", ha continuado la Fiscalía.

También ha alegado que Trump y sus colaboradores "se dedicaban a diversas actividades delictivas relacionadas entre sí tales como "suplantación de la identidad de un funcionario público, tratar de sobornar a testigos, robo informático, allanamiento informático, invasión informática de la intimidad, conspiración para defraudar al Estado y actos relacionados con el robo y perjurio". Además, Willis ha anunciado una orden de arresto contra los acusados, aunque les ha dado hasta el 25 de agosto para "rendirse voluntariamente".

Drew Findling y Jennifer Little, abogados el exmandatario, ha tachado la imputación de "impactante" y "ridícula", y que esperan la revisión de una acusación "defectuosa e inconstitucional".

La Fiscalía pretende enjuiciar a Trump en los próximos seis meses, proceso que ya ha sido asignado al juez del Tribunal Superior del condado de Fulton Scott McAfee.

Esta es la cuarta imputación penal de Trump en lo que va de año, una carga legal sin precedentes tanto para un expresidente como para un político que se presenta como candidato a ocupar el despacho oval. Las otras tres giran en torno a la presunta intentona del republicano de subvertir la democracia en EEUU, a la retención indebida de documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca y al soborno de 130.000 dólares que pagó para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, con quien mantuvo relaciones sexuales, justo antes de las elecciones de 2016.

Como ha hecho en todos los frentes legales abiertos, Trump compareció el pasado 3 de agosto ante el juez para negar su responsabilidad en el uso a conciencia de consignas falsas sobre su derrota electoral en los comicios de 2020 que derivaron en la insurrección de una turba de fieles trumpistas que asaltó el Capitolio, causando cinco muertos.

Estar entre la espada y la pared parece no haberle pasado factura a un Trump inmune a los escándalos. Todas las encuestas le sitúan como gran favorito para convertirse en el candidato del Partido Republicano a la presidencia del país. Hacerse con la nominación sería el primer paso para volver a enfrentarse a Biden y a los demócratas en las urnas.

Sin embargo, podría llegar a noviembre del año próximo con una o más condenas bajo el brazo. De darse, esa situación no le impediría postularse, según fija la ley estadounidense. Esa posibilidad aboca a EEUU a un escenario de vértigo que Trump busca capitalizar en su propio beneficio. "Necesito una imputación más para asegurar mi elección", celebró.

Noticias relacionadas

Más allá de esta postura de aparente tranquilidad, Trump se ha metido en terreno pantanoso al tratar de amedrentar a quienes le investigan. El pasado 14 de agosto, el expresidente presionó explícitamente al antiguo gobernador de Georgia y testigo Jeff Duncan para que no compareciese ante el Gran Jurado del Condado de Fulton. Lo hizo en un mensaje publicado en su plataforma digital Truth Social que podría generarle nuevos problemas, pues la ley georgiana considera ilegal la "intimidación" para "influir, retrasar o impedir el testimonio de cualquier persona en un procedimiento oficial".

Trump is now explicitly telling a witness slated to testify Tuesday that he shouldn't testify. pic.twitter.com/kz8rGe0dxp